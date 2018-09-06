2018-09-06T18:07:03+03:00
Общество

В Ялте апокалипсис: Город во власти мощного ливня

Жемчужина Крыма захлебывается в потоке воды, льющейся с неба [фото, видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Подземный переход стал подводным гротом.Подземный переход стал подводным гротом.Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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На город-курорт обрушилось ненастье: тропический ливень за считанные минуты превратил улицы в бурлящие горные реки.

И в соцсетях тут же появились фотографии Ялты, попавшей во власть стихии.

Дождь едва не смыл в море прибрежные точки общепита.

Кафе на набережной "поплыло". Фото: Алина Загибина

Кафе на набережной "поплыло". Фото: Алина Загибина

Самой же яркой иллюстрацией масштабности потопа стали фотографии подземной "зебры".

- Подземный пешеходный переход у "Спартака" превратился в подводный грот. У кого есть акваланг? – весело комментируют в соцсетях фото и видео с ЮБК.

Комментарии не заставили себя ждать.

- Это фотомонтаж?

- Надеюсь бабушек, торгующих редиской, эвакуировали?!

- А разве в подземке нет ливневки, как на набережной?

- Ребят что у вас там происходит?! Как к вам лететь отдыхать?

- Пробки просто жесть, во всех закоулках! Дождь мозги выключает автомобилистам!

- Такого на Спартаке в жизни не было. У нас вода всегда успевала стечь.

И конечно же вынырнул вполне закономерный вопрос: Уж не кислотный ли дождь принесло с Армянска?!

Дождь в Ялте проверили тест-полосками. Фото: Дженет Утаева/ ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Дождь в Ялте проверили тест-полосками. Фото: Дженет Утаева/ ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

И тут же получен ответ.

- Дождь почти нейтральный! Так что без паники, друзья! Каждый из нас не раз попадал под такой ливень жди и оставался живым и здоровым, - сообщает знаток. – Кто сомневается: полоски для определения рН мочи и прочих прозрачных жидкостей есть в в аптеках.

В Ялте кафе ушло под воду.Очевидцы отмечают, что на месте подтопления пахнет канализацией. Видео: Алина Загибина

В Ялте сильный дождь .Ливень затопил подземный переход. Видео: Ирина Заборцева

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