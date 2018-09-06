В Ялте апокалипсис: Город во власти мощного ливня
На город-курорт обрушилось ненастье: тропический ливень за считанные минуты превратил улицы в бурлящие горные реки.
И в соцсетях тут же появились фотографии Ялты, попавшей во власть стихии.
Дождь едва не смыл в море прибрежные точки общепита.
Кафе на набережной "поплыло". Фото: Алина Загибина
Самой же яркой иллюстрацией масштабности потопа стали фотографии подземной "зебры".
- Подземный пешеходный переход у "Спартака" превратился в подводный грот. У кого есть акваланг? – весело комментируют в соцсетях фото и видео с ЮБК.
Комментарии не заставили себя ждать.
- Это фотомонтаж?
- Надеюсь бабушек, торгующих редиской, эвакуировали?!
- А разве в подземке нет ливневки, как на набережной?
- Ребят что у вас там происходит?! Как к вам лететь отдыхать?
- Пробки просто жесть, во всех закоулках! Дождь мозги выключает автомобилистам!
- Такого на Спартаке в жизни не было. У нас вода всегда успевала стечь.
И конечно же вынырнул вполне закономерный вопрос: Уж не кислотный ли дождь принесло с Армянска?!
Дождь в Ялте проверили тест-полосками. Фото: Дженет Утаева/ ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK
И тут же получен ответ.
- Дождь почти нейтральный! Так что без паники, друзья! Каждый из нас не раз попадал под такой ливень жди и оставался живым и здоровым, - сообщает знаток. – Кто сомневается: полоски для определения рН мочи и прочих прозрачных жидкостей есть в в аптеках.
В Ялте кафе ушло под воду.Очевидцы отмечают, что на месте подтопления пахнет канализацией. Видео: Алина Загибина
В Ялте сильный дождь .Ливень затопил подземный переход. Видео: Ирина Заборцева