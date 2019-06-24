К выходным на Крымском полуострове похолодает на 6-7 градусов

Лето в разгаре. Самое время позагорать и покупаться, но погода не очень приветствует отдых на морском побережье.

Хоть днем столбик термометра уверено ползет за +30, но все дело портят дожди. Небо, то там, то здесь затягивают темные тучки, грохочет гром и сверкают зигзаги-молнии. В такую погоду лучше сидеть в квартире, чем лежать на мокром песке или гальке.

И такой нерадостный расклад действителен на ближайшие два дня: 25 и 26 июня.

- Во вторник и среду на полуострове, как и прежде, сохраняется неустойчивый характер погоды, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».

Метеорологи говорят о кратковременных дождях с грозами, а в светлое время суток и ливнях. Порывы северо-восточного ветра могут достигать до 15-20 м/с.

Ночью на южном и восточном побережье термометр покажет +15…20°, а днем +28…33°.

- Во второй половине недели, в четверг, 27 июня, дождь на время прекратится, но в последующие дни вероятность осадков весьма велика, - сообщил «КП-Крым» дежурный синоптик. - На выходные ожидается похолодание на 6…7° градусов. На полуостров с северо-запада будет смещаться холодный фронт, который и понизит температуру воздуха днем до + 21…26°.

Правда, утверждать, что точно придет «скандинавец» - холодный циклон, пока нельзя – синоптики делают точные прогнозы не более чем на три дня.

Ненастье приносит массу неудобств гостям и жителям Крымского полуострова.

Только по счастливой случайности удалось избежать трагедии в Севастополе, где мощный ливень, едва не увлек за собой ребенка. Стихия помогла проявить жителям города-героя свои лучшие качества - мужественность и сострадание к близким.

Похозяйничала непогода и в Симферополе: сломанные деревья, потоки воды на улице и обездвиженный отсутствием энергии городской общественный электротранспорт.

Сделал нервы земледельцам и садоводам крупный град, который щедро просыпался с неба на Крымский полуостров: ледышки достигали размера куриного яйца. От замороженной воды пострадали не только зеленые насаждения, но и автомобили.

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