С кошкой в сумке и с ребенком на руках: Как жители Ялты спасали друг друга во время потопа

Проезд в город закрыли днем и не отрывали до самого вечера Фото: Александра Тимощенко

Центральная часть Ялты - это самый низ города. Здесь в результате сильных ливней 18 июня из берегов вышла река Водопадная и полностью затопила несколько районов курорта. Сначала ночью тут просто накрапывал мелкий дождик, а к 9.00 под воду ушел с десяток частных домов. Здесь нет семей, которых бы не коснулась стихия. У кого-то свет выключили, а кто-то вовсе остался без крыши над головой, потому что дом полностью смыло.

В ЯЛТУ НЕ ПРОЕХАТЬ

Попасть в Ялту в день потопа было не просто. Проезд в город закрыли днем и не открывали до самого вечера. У стелы на кольце стояли полицейские и разворачивали едущие автомобили в обратном направлении.

И пока все послушно уезжали, я продумывала способ попасть в город другими путями. Вместе с водителем мы нашли какую-то узкую улочку, которая ведет вниз, но и там нас остановили. Пришлось идти пешком. По дороге я только и успевала спотыкаться о булыжники, которые намыло с обочин. Вся вода оказалась ниже - на улице Победы, недалеко от медицинского колледжа.

Там на улице, прямо у многоквартирных домов, царил настоящий хаос: воды по колено, у пустого магазина гудят люди, которые шесть часов не могут попасть к себе домой, а в ямах застряли машины, которые уже вряд ли можно спасти. По реке проплывают холодильники, табуретки и автомобильные покрышки.

- Когда вода пришла в дом, мы даже проснуться не успели. Представьте, примерно в 8-9 утра, вы еще полусонные встаете с кровати, а у вас сильным напором срывает пол и выбивает двери, - рассказывает мне жительница спального района Светлана Андреевна.

Вечером в четверг она ушла на ночную смену в медцентр, а утром ее к дому доставили работники МЧС.

Вечером в четверг она ушла на ночную смену на работу в медцентр, а утром ее к дому доставили работники МЧС. Фото: Александра Тимощенко

Тут же босиком на земле стоит группа мужчин. Из-за того, что вода перекрыла все проходы на улице, они не могут попасть в дом с самого утра. В районе не работает ни один магазин, нет света и очень плохо ловит связь.

- Два магазина затопило еще где-то три часа назад. А остальные закрылись, потому что вода может добраться и до них, - говорит Николай, житель дома на улице Победы.

«ОСТАЛАСЬ В ТАПОЧКАХ И С КОШКОЙ»

Пройти по переулкам невозможно. Почти все здесь погрязло в иле, песке и земле. Я обхожу дом с другой стороны и вижу шокирующую картину: прямо около больших домов в несколько рядов под деревьями стоят частные дома, в которых вода дошла до самой крыши и так до сих пор не ушла.

Мимо проходит один из жильцов многоэтажки. Оказывается, у себя в двухкомнатной квартире Павел приютил три семьи, у которых затопило дома. Из окна он увидел, что ситуация вышла из-под контроля и предложил помощь. Сейчас у него дома находятся девушка с трехмесячным грудничком, семейная пара и женщина, которая из своего дома успела вынести только кошку и паспорт.

КОшка весь день провела в рюкзаке Фото: Александра Тимощенко

- У меня смыло абсолютно все. Телефон остался там, телевизор, холодильник, микроволновка - все! У меня сейчас на руках только кошка. Очень рада, что получилось ее вытащить. Я осталась в тапочках, в курточке и с кошкой, - со слезами на глазах жалуется крымчанка.

Женщина снимает с плеча маленький рюкзачок, ставит на землю открывает его, чтобы показать серый пушистый комочек.

- Она сидит с утра вот здесь и не выходит, потому что, когда стало затапливать, я ее поймала и посадила в рюкзак, - продолжает женщина.

Павел не оставил на улице пострадавших и приютил их у себя на съемной квартире Фото: Александра Тимощенко

На пороге квартиры меня встретила Светлана. Женщина вместе со своим мужем осталась ни с чем. Когда вода накрыла их дом, они успели только взять паспорта и выбежать во двор, а там уже их и пригласил к себе Павел. Светлана ведет меня к балкону и показывает рукой на затопленный участок. Из-под воды выглядывает только часть крыши и дымоход.

Из окна многоэтажки видно все затопленные дома Фото: Александра Тимощенко

- Вот это наш дом, - говорит дрожащим голосом женщина. - А теперь его просто нет. Напор воды сорвал нам полы, лопнули окна. Мы в панике вышли в том, в чем были. Вот сейчас нам здесь дали хоть какую-то одежду, а то наша была насквозь мокрая.

Рядом со Светланой на балконе с трехмесячным грудным ребенком на руках сидит соседка Марина. Из затопленного дома она не успела вынести ничего, потому что все мысли были заняты малюткой дочкой.

Марина осталась без дома с трехмесячным грудничком на руках Фото: Александра Тимощенко

Устранение последствий потопа продлится не день и не два дня. По словам главы курортного города, наводнение нанесло колоссальный ущерб всем сферам жизни Ялты, поэтому на ликвидацию беспорядка придется потратить много времени и сил.

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