Не справился с потоком воды: как погиб мужчина во время стихии в Ялте

Мужчина оказался один на один со стихией. Фото: скриншот из видео

В Ялте мужчину смыло мощным потоком воды, он не смог выжить, сообщил глава РК Сергей Аксенов во время заседания оперативного штаба по ликвидации режима ЧС в Крыму.

В распоряжении КП-Крым оказались эксклюзивные кадры, на которых видно, что мужчина уже перестал бороться со стихией. Ему не успели оказать помощь.

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что во время стихии пострадали восемь человек. Одного из них прооперировали - у него перелом лодыжки. Остальные пострадавшие получили легкие травмы.

Власти города сообщают, что в центре Ялты сошла вода. Сейчас все силы направлены на то, чтобы устранить последствия непогоды.

- Происходит откачка воды, дороги и улицы расчищаются от камней, грязи и упавших деревьев. В работе задействованы коммунальные службы город, служащие Черноморского флота РФ, сотрудники МЧС, ГИБДД и МВД, - уточнили в пресс-службе правительства Крыма.

Напомним, в Ялте был введен режим ЧС из-за последствий непогоды и сильного ливня. За сутки в регионе выпало три месячных нормы осадков.

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