«Меня бы просто смыло»: в Ялте полицейские вытащили женщину из бурлящего потока воды

Женщина не могла удержаться на ногах. Фото: скриншот из видео

Крымские полицейские спасли девушку, которая не могла удержаться на ногах – ее сносило сильным потоком воды на одной из ялтинских улиц. Сегодня, 18 июня, в курортном городе бушует нешуточная стихия – город частично обесточен, водоснабжение отключено, а въезд в город перекрыт, введен режим ЧС.

Улицы города превратились в реки, где бурлят мощные потоки воды. На кадрах, снятых сотрудниками МВД по Крыму, видно, как девушку буквально сносит потоком воды. Ей на помощь бросились сотрудники ДПС. Поток настолько сильный, что на ногах было трудно устоять даже сотрудникам полиции. Один из них все же упал, но добрался до девушки. Пострадавших во время спасательной операции не было.

- Спасибо большое, нас вытащили из этой лужи страшной и довезли. Мне нужно ехать в Массандру. Я думала уже идти пешком. Здесь невозможно даже идти, нас бы просто смыло водой, - рассказывает спасенная девушка полицейским.

В пресс-службе МВД по РК также сообщили, что мобилизованы все силы профильных служб полиции.

- В течение минувших суток сотрудники органов внутренних дел приняли все меры для оказания помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию после резкого ухудшения погоды, выпадения большого количества осадков и затопления ряда населенных пунктов, - уточнили в ведомстве.

Ранее КП-Крым сообщала, что в Ялте за сутки выпало 350% месячной нормы осадков. Это сравнимо с вылитой бочкой воды на один квадратный метр. Как отмечает глава города Янина Павленко, подтопленными остаются центральная и хозяйственная части города.

Пострадали во время стихии 8 человек. Одного молодого мужчину смыло потоком воды. Его спасти не удалось.

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