Искали всем Крымом: Жителя Симферополя задушили и вывезли в лес

Злоумышленник во всем признался. Фото: пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю

Сотрудникам Крымского Следкома поступило заявление о безвестном исчезновении молодого мужчины, жителя Симферополя.

- Установлено, что 11 июня молодой человек встретился со знакомым работником одной из станций технического обслуживания, - сообщили в пресс-службе ГСУ Следкома РФ по РК.

Симферополец хотел купить дорогостоящие автозапчасти, поэтому и приехал на встречу с крупной суммой денег. Продавец пригласил автолюбителю на съемную квартиру, где и должна была произойти сделка, но что-то пошло не так.

- В ходе конфликта злоумышленник задушил потерпевшего, завладел его деньгами, - отметили в ведомстве.

Заметая следы преступления сотрудник СТО отогнал иномарку убитого в лес. Мобильный телефон жертвы он уничтожил. Бездыханное тело завернул в полиэтилен, погрузил на другой автомобиль и отвез пригородную лесопосадку, где и спрятал.

В настоящее время злоумышленник признал свою вину, по решению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Подозреваемому предъявлено обвинение. За убийство ему грозит лишение свободы до 15 лет.

Пропавшего нашли мертвым. Фото: Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" Крым/VK

Раннее в паблике поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт.Крым» появилась информация о 30-летнем жителе Симферополя, который 11 июня 2021 года уехал на автомобиле Mitsubishi Lancer красного цвета, и пропал. Через несколько дней волонтеры сообщили:

- Найден, погиб. Выражаем соболезнования родным и близким.

Расследование уголовного дела продолжается.

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