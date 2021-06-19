Туристы не стали отказываться от отдыха в Крыму на фоне потопов

Крым пользуется популярностью у туристов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Массовых отказов от бронирований в городском округе Ялта и других регионах Крыма на данный момент нет. Отели и санатории работают в штатном режиме. Дальнейшему отдыху курортников на полуострове ничто не угрожает, в короткие сроки эти территории вновь будут комфортными для отдыха.

Как заявил министр курортов РК Вадим Волченко, ситуация во всех средства размещения на контроле. Зафиксированы подтопления некоторых отелях, были случаи отключения электроэнергии, но они не привели к каким-либо серьезным последствиям.

- Есть случаи отключения воды, но все средства размещения обязаны иметь запасы, резервуары на 2-3-дневный срок для постоянного водоснабжения. Поэтому острых ситуаций у нас сейчас нет. Была необходимость отселения гостей в одном отеле в Ялте - все было сделано быстро в штатном режиме при поддержке сотрудников минкурортов Крыма, - сказал Волченко.

Въезд в город Ялта и транзитный проезд осуществляется без ограничений. В центре города проводятся мероприятия по уборке. Поэтому администрация просит ограничить перемещения в центральной и исторической части города.

Погодные условия не повлияли на работу авиа и железнодорожного транспорта: все работает также в штатном режиме.

Туристов, оказавшихся в сложной ситуации, просят обращаться на горячую линию Минкурортов Крыма 8 (800) 511-80-18 , а также в интернет-представительства ведомства в социальных сетях Facebook, Instagram, ВКонтакте.

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