Пляжи Ялты закрыли до ликвидации ЧС

Потоки воды с мусором продолжают стекать в море. Фото: Андрей Бурдейный

В Ялте ввели запрет на морские купания до ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Туристам рекомендовано отказаться от морских купаний в Керчи.

- В Ялте из 86 пляжей приведено в порядок 40, - сообщил на заседании комиссии по ЧС министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. - Остальные требуют уборки. Сильнее всего пострадал Приморский пляж. В данный момент все пользователи пляжных территорий и руководители санаторно-курортного комплекса занимаются расчисткой пляжей. Напоминаю, что до того как не будут исследованы все пляжи, находиться на них категорически запрещено.

В ближайшее время в Крыму начнет работу межведомственная комиссия из представителей Роспотребнадзора, ГИМС, МЧС, Минкурортов Крыма и администраций муниципалитетов оценит объем необходимых для восстановления работ и готовность пляжей к приему отдыхающих. До ликвидации последствий ЧС и получения результатов лабораторного контроля качества воды и грунта. купание в море будет запрещено.

Напомним, из-за потопа Ялта лишилась части пляжей. Бурные потоки с гор, поднявшие уровень воды в реках, снесли набережную в районе гостиницы «Ореанда» и новый Приморский пляж.

Вся прибрежная полоса в остатках вынесенной течением уличной мебели, ветках и стволах поваленных деревьев, мусора с контейнерных площадок. С городских улиц, примыкающих к руслам рек, на побережье вынесло автомобили.

Бурое пятно растекается от Приморского пляжа в сторону Массандры. Фото: Андрей Крымский/vk.com/in_yalta

В Керчи в границах города есть небольшой пляж «Черепашка». Большой городской пляж находится в поселке Героевское, который не затронула стихия.

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