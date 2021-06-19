Что происходит на пляжах Ялты

Приморский пляж Ялты после потопа. Фото: Янина Павленко/facebook
Ялта из-за потопа лишилась части пляжей. Бурные потоки с гор, поднявшие уровень воды в реках, снесли набережную в районе гостиницы «Ореанда» и новый Приморский пляж.
Вся прибрежная полоса в остатках вынесенной течением уличной мебели, ветках и стволах поваленных деревьев, мусора с контейнерных площадок. С городских улиц, примыкающих к руслам рек, на побережье вынесло автомобили.
Новая зона отдыха на берегу была открыта совсем недавно. Фото: Янина Павленко/facebook
- Пляжи Массандры, Отрадного, Никиты практически не пострадали. А центральную набережную и Приморский пляж практически смыло в море, - пишут ялтинцы в соцсетях.
Приморский пляж, не так давно открытый как новая зона отдыха, больше всего пострадал от стихии. Потоки воды размыли основание пляжа и унесли гальку в море. Такая же ситуация на пляже рядом с кафе «Апельсин», где вместо курортников теперь «отдыхают» вынесенные потоками воды автомобили.
В поселках ситуация не однородная. В Гурзуфе на набережной полно воды и мусора. Кореиз, Голубой залив, Ореанда и Ливадия попали под селевые потоки.
Берег занесло мусором и грязью. Фото: Янина Павленко/facebook
Туристы, забронировавшие отдых в отелях Ялты, возмущены — по телефону их заверяют в полной ликвидации последствий стихии, а фотографии в социальных сетях говорят об обратном. Минкурортов Крыма рекомендует отдыхающим по всем вопросам обращаться на горячую линию 8 (800) 511-80-18.
Ялтинская набережная сегодня. Фото: Андрей Бурдейный
Автомобиль на пляже Ялты. Фото: Андрей Бурдейный
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