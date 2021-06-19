В ялтинском потопе травмы получили 18 человек

Улицы Ялты превратились в бурные потоки. Фото: МЧС РК

Вслед за залповым ливнем, который обрушил рекордное количество осадков, на Южном берегу Крыма сошли селевые потоки. Ночью спасатели эвакуировали жителей поселка Кореиз, куда вода с гор пришла позже.

Сели сошли на поселки Голубой залив, Ореанда, Ливадия-2, на Бахчисарайское шоссе, на трассу Гончарное-Ялта, в поселке Гурзуф.

Эвакуировано 608 человек, в том числе 50 детей. В пункты временного размещения отправились 90 человек, остальные временно находятся у родственников и знакомых.

- Вследствие ЧС получили травмы 18 человек, - сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. - Из них 2 госпитализированы, 1 пострадавший прооперирован. Один погибший из поселка Краснокаменка. Одна женщина (60 лет) пропала без вести, ведутся поиски.

Подтоплен 101 дом, откачана вода из 43. Со сходом воды в городе постепенно подключают электричество. Централизованной подачи воды нет, ее развозят водовозками по улицам. Наполнены баки в очках раздачи воды, которые действовали в Ялте в период ограниченного водоснабжения. Бутилированную воду выдают в крупных магазинах и супермаркетах.

Для информационной помощи жителям и гостям региона создан чат-бот «Инфопомощь ЧС Ялта».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов ввел в регионе режим ЧС из-за потопа. Первая под воду ушла Керчь, где полностью затопило центр города. От Керченского полуострова циклон сместился на главную гряду Крымских гор, где выпало три месячных нормы осадков. Только Загорское водохранилище Ялты, расположенное в горах, за ночь получило 1миллион кубометров притоков. Остальная вода пошла вниз по руслам рек, выходя из берегов и снося все на своем пути. Размер ущерба еще не установлен. Заседание оперативного штаба по ликвидации ЧС назначено на 22 июня.

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