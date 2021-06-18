Ливневые дожди и наводнение в Крыму: последние новости на 18 июня 2021 года, главное

Ялтинцев перевозят на машинах спасатели. Фото: Янина Павленко/Facebook
В Ялте продолжают бороться с последствиями непогоды. В городе ранее был введен режим ЧС. Как сообщает глава администрации города Янина Павленко, восемь человек пострадали при наводнении. Ливневые дожди и наводнение в Крыму пока не сдаются.
- Интенсивность осадков снижается. Продолжаем работу. Есть восемь пострадавших. Из них один пациент прооперирован – у него перелом лодыжки. Семь человек с мелкими травмами, не требующими лечения, - уточнила Янина Павленко.
Людей на улицах Ялты буквально сносит сильным течением. Всех местных жителей и туристов призывают находиться в домах и местах размещения, не выходить на улицу.
Из-за залпового ливня на южном берегу Крыма на трассе Севастополь - Ялта образовались огромные пробки.
На одной из улиц города потоки воды подмыли систему опоры системы газоснабжения среднего давления.
- Без газа остались 60 абонентов. Среди них нет социально значимых объектов, - уточнили в ведомстве.
Часть Большой Ялты осталась без света из-за того, что повреждены электростанции. Кроме того, в городе отключена вода.
Службы МЧС зарегистрировали 87 фактов подтопления жилых строений в Ялте, из них 63 – это частные дома и 24 – многоквартирные.
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