Глава Крыма пообещал наградить плывших за его лодкой спасателей

Аксенов объяснил, что за ним следовали сотрудники МЧС, которые сопровождали все лодки, передвигавшиеся по затопленным улицам. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Пловцов из керченского спасотряда, которые следовали за лодкой главы республики Сергея Аксенова, представят к награде.

Накануне Аксенов прибыл в Керчь, чтобы оценить масштабы подтопления. В сети разошлось видео, на котором он плывет на лодке МЧС, а за ней - три человека в гидрокостюмах. Пловцы пересекали затопленную улицу города и попали в кадр съемочной группы, когда глава РК инспектировал пострадавший от стихии город.

- Поощрим всех, включая пловцов, которые вчера Крым продвигали. Молодцы, кроль был хороший, двигались уверенно, - заявил сегодня Аксенов журналистам в Керчи.

Он добавил, что всех спасателей и сотрудников других служб и ведомств, трудившихся над устранением последствий наводнения в Керчи, тоже удостоят премиями и наградами.

- Самое малое, что могут сделать органы власти: слова благодарности сказать и отметить государственными наградами. Здесь никаких проблем не будет, - заключил глава Крыма.

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