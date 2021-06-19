В Ялте готовятся возобновить подачу воды в дома

В Ялте идет раздача питьевой воды. Фото: Крым 24

В Ялте готовятся возобновить централизованную подачу воды в дома. Систему будут заполнять до вечера, поэтому в многоэтажках она появится вместе с давлением в сетях.

- С 11 часов начнем заполнять систему, вода пойдет на город. И к вечеру ситуация станет стабильной, вода дойдет до верхних этажей, - заверил министр ЖКХ Крыма Сергей Донец.

Сейчас питьевую воду в бутылях раздают в торговых центрах и людных местах города.

Улица Рузвельта забита грязью и мусором. Фото: Крым 24

В настоящий момент в Ялте находится глава Крыма Сергей Аксенов. Ликвидация последствий ЧС идет полным ходом. У коммунальных служб задача расчистить город от навалов мусора и грязи. Энергетики постепенно подключают дома к сетям.

Накануне в регионе было полностью отключено централизованное водоснабжение — мутные потоки собрали по пути весь мусор, делая не пригодной для использования воду из поверхностных источников. В стремительном течении погиб молодой человек 25 лет, который не смог выбраться из воды и захлебнулся. Судя по видео очевидцев, сбитых с ног потоками было очень много. Минимум 18 человек получили травмы, одна женщина числится пропавшей без вести.

За сутки в Большой Ялте выпало более 135 мм осадков, и такая серьезная ситуация была 100 лет назад, когда за сутки выпало более 190 мм

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов ввел в регионе режим ЧС из-за потопа. Первая под воду ушла Керчь, где полностью затопило центр города. От Керченского полуострова циклон сместился на главную гряду Крымских гор, где выпало три месячных нормы осадков. Только Загорское водохранилище Ялты, расположенное в горах, за ночь получило 1миллион кубометров притоков. Остальная вода пошла вниз по руслам рек, выходя из берегов и снося все на своем пути. Размер ущерба еще не установлен. Заседание оперативного штаба по ликвидации ЧС назначено на 22 июня.

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