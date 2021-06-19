Глава Крыма оценил масштабы разрухи от потопа в Кореизе

Через Кореиз прошел селевой поток. Фото: пресс-служба главы РК

Глава Крыма Сергей Аксенов оценил масштабы разрухи от потопа в поселке Кореиз. Сюда залповый ливень пришел в последнюю очередь.

- Положение сложное, подтоплены дома и дворы,- отметил Аксенов. - Поручил усилить работу по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В ближайшее время в поселок будет осуществлен подвоз воды.

Вода уходит медленно из-за плотной застройки. Фото: пресс-служба главы РК

Мощный циклон принес в Кореиз потоки воды ближе к ночи. Произошло подтопление домов с обрушением грунта и повреждением стены одного из частных подворий. Детей из опасной зоны подтопления ночью вывозили на спецмашинах.

Сейчас в поселке нет ни воды, ни электроэнергии. Пока вода не сойдет, подключать сети не безопасно.

Глава Крыма на месте выясняет масштабы бедствия. Фото: пресс-служба главы РК

- Ситуаций сложная ,но все вопросы под контролем,- заверила глава администрации Ялты Янина Павленко. - Отвели часть воды в русло реки, чтобы минимизировать потери для частных домов. Подмыло около десятка. Сейчас сюда идет тяжелая техника, будем расчищать улицы и проводить снос гаража, чтобы отвести воду от жилых домов.

В поселке придется сносить часть построек, чтобы дать воде уйти в море. Фото: пресс-служба главы РК

В городе создан колл-центр для фиксации заявок от жителей, чье имущество оказалось в зоне подтопления и пострадало в результате ЧС. Заявки принимаются круглосуточно по телефонам 112, (3654) 23-93-83. Кроме того, в рабочие часы заявки принимают на «горячей линии» в департаменте труда и социальной защиты населения по тел: +79789028935, +79789028929, (3654) 34-30-03.

Для актирования ущерба создано 9 рабочих групп. Выезды по адресам начнутся с 22 июня.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов ввел в регионе режим ЧС из-за потопа. Первая под воду ушла Керчь, где полностью затопило центр города. От Керченского полуострова циклон сместился на главную гряду Крымских гор, где выпало три месячных нормы осадков. Только Загорское водохранилище Ялты, расположенное в горах, за ночь получило 1миллион кубометров притоков. Остальная вода пошла вниз по руслам рек, выходя из берегов и снося все на своем пути. Размер ущерба еще не установлен. Заседание оперативного штаба по ликвидации ЧС назначено на 22 июня.

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