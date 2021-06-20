Глянуть на поток: К водопаду Учан-Су после ливня выстроилась очередь в десятки метров

Фото: Крым чп

Водопад Учан-Су в Ялте после обильных осадков на плато Ай-Петри обрел самую большую полноводность за последние 50 лет.

Тропу к водопаду размыло водой, грунт местами обвалился — и руководитель дирекции «Заповедный Крым» Андрей Бородин настоятельно рекомендовал не пока что не ходить к водопаду. Вначале тропу должны обследовать специалисты, чтобы убедиться в безопасности дороги.

Но разве нашего брата испугать такими глупостями, как не проверенная после потопа тропа, когда есть уникальная возможность посмотреть на самый мощный поток Учан-Су за последние 50 лет...

В интернете появилась фотография, где видна очередь в десятки метров из желающих пройти к водопаду. Судя по фотографии, в очереди не меньше сотни человек.

СПРАВКА КП

Учан-Су – это один из самых знаменитых водопадов в Крыму. Он расположен на одноименной реке на высоте 390 метров над уровнем моря на юго-западных склонах Ялтинской яйлы, поэтому считается самым высоким водопадом на полуострове. Его высота достигает почти 100 метров.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят сообщить по тел.: 8 (3654) 22-28-22, 22-28-57, 8 (918) 74 24 43 18, 8 (978) 811 861 82.