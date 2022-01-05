Коронавирус в Крыму, последние новости на 5 января: плюс 79 заболевших

В регионе фиксируется спад заражений. Фото: пресс-служба правительства Севастополя

В Крыму продолжает снижаться количество заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют сводки, представленные Минздравом Республики Крым.

Так, за прошлые сутки, 4 января, в республики зафиксировано 79 случаев инфицирования коронавирусом. За вчерашний день крымские медики исследовали результаты анализов 869 человек.

Данные о коронавирусной инфекции в Крыму на 5 января. Фото: пресс-служба Минздрава РК

Количество выздоровевших за сутки - 72 человека. По данным министерства здравоохранения региона, за весь период в Крыму излечилось от коронавирусной инфекции больше 118 тысяч человек.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Напомним, в период новогодних праздников в Крыму ежедневно работают прививочные кабинеты, где можно вакцинироваться от ковида. Также работает телефон «горячей линии» крымского Минздрава: 122, 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12 и межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю 8-800-234-45-01.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На утро 5 января в Севастополе зарегистрирован 61 новый случай заболевания коронавирусом. При этом 25 человек выписаны из больниц после выздоровления.

Как сообщили в пресс-службе города-героя, умерло пять человек в возрасте от 66 до 95 лет.

По данным на сегодняшний день в городе за весь период пандемии заболело поти 53 тысячи человек, из них 50 тысячи выздоровели, а 1852 человека скончались.

В Севастополе продолжается прививочная компания. По данным на 5 января в город поступило 339 тысячи доз вакцины против коронавирусной инфекции.

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