Хочет стать машинистом: Под Новый год исполнилось заветное желание 12-летнего крымчанина

Мальчик интересуется поездами с 6 лет. Фото: личный архив Алексея Шадрина

Новый год – время чудес и незабываемых сюрпризов. Именно в это время сбылась заветная мечта 12-летнего мальчика Алексея Шадрина из поселка Кировское. Юный крымчанин мечтал побывать в роли машиниста поезда и отправил свою просьбу на акцию «Елка желаний».

Мама Леши, Ирина Шадрина, рассказала КП-Крым, что сын начал интересоваться железнодорожным транспортом с 6 лет. Тогда у мальчика появились первые игрушечные паровозы. Потом они вместе начали ходить на вокзал и наблюдать за тем, как цепляют и оцепляют голову поезда.

- Когда запустили рельсовые автобусы РА2 и РА3, ему они очень понравились. Теперь мы путешествуем только на них. Чаще всего ездим в Симферополь, Керчь и в Феодосию, отдохнуть на море, - делится Ирина Шадрина.

На встречу с Лешей приехали представители Крымской железной дороги. Фото: личный архив Алексея Шадрина

Об акции «Елка желаний» Леша узнал сам: по телевизору шли новости, там и рассказали о ней. Мальчик забил название сайта в поисковике и решил рискнуть – поделиться своей сокровенной мечтой, отправив заявку.

- Он спросил у меня: «Можно я попробую?». Я разрешила. Он все делал сам. Так получилось, что сняли шарик с елочки с его желанием. В конце декабря с нами связался министр юстиции России, затем - его помощник. 27 декабря нас привезли во Владиславовку, откуда на рельсовом автобусе мы отправились в Феодосию. Я - в качестве пассажира, а сын - в кабине машиниста, - рассказывает мама мальчика.

Леша вспоминает этот день с трепетом, ведь исполнилась его самая главная мечта. Сидя в кабине машиниста, он подавал звуковые сигналы, сообщал машинисту о закрытии дверей и о том, что можно отправляться со станции. В этот же период у ребенка сломался ноутбук, но парень решил, что отправит на «Елку желаний» другую просьбу…

Сбылась самая заветная мечта Алексея - он на время стал машинистом поезда. Фото: личный архив Алексея Шадрина

- Я поездом больше увлекаюсь, а ноутбук я потом смогу купить, - отмечает Леша.

В будущем ребенок хочет стать машинистом поезда. Он уже выбирает место, где будет познавать будущую профессию. По словам мамы Леши, он присмотрел учебное заведение в Москве, но, скорее всего, останется учиться в Симферополе. Работать мальчик, кстати, тоже хочет у себя на родне, управляя рельсовым автобусом.

У юноши есть все шансы исполнить свою мечту - в школе он учится хорошо и знания схватывает на «ура». В этом большая заслуга не только Леши, но и его мамы. Ирина объяснила ему, что важно получить знания, чтобы стать квалифицированным специалистом.

- Мы с ним поговорили, и он меня понял. Компьютерными играми он не интересуется, больше смотрит как блогеры снимают про железную дорогу. А в школе ему нравится изучать русский язык и литературу.

Помочь исполнить мечту юного крымчанина помог министр юстиции РФ Константин Чуйченко, который и снял завистный шар с «Елки желаний» за что ему выразили отдельную благодарность Леша и его мама, Ирина.

Принять участие в акции «Елка желаний» могут дети от 3 до 17 лет, пожилые люди и граждане с инвалидностью. В рамках акции исполняются как материальные, так и нематериальные мечты.

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