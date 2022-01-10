В небе над Крымом пролетел загадочный светящийся объект

На кадрах видно, как светящийся объект сначала неподвижно висит в небе, а затем быстро поднимается вверх и скрывается. Фото: Скриншот с видео

На прошедших выходных жители Керчи заметили в небе необычный светящийся объект. Видео с горящей точкой над головами людей быстро разлетелось по социальным сетям, чем не на шутку напугало крымчан.

На кадрах видно, как светящийся объект сначала неподвижно висит в небе, а затем быстро поднимается вверх и скрывается. Автор публикации отметил, что видео было снято в Керчи, недалеко от Приморского парка. По его словам, шар, похожий на яркую звезду, несколько минут висел в небе и покачивался, но при этом не издавал никаких звуков.

- Сложно было определить, насколько объект большой. Он был похож на фонарь с очень ярким светом. Шар висел 2-3 минуты. Как только достал смартфон, шар резко ушел вверх и скрылся из поля зрения. Явление видели и другие люди, находившиеся рядом. Я привит и меня не украли, - пишет автор видео.

В комментариях к посту крымчане решили оставить самые разные предположения. Кто-то считает, что на полуостров прилетели инопланетяне и гости с других галактик, а кто-то - что светящийся шар - просто шаровая молния или дрон:

- Может шаровая молния? Всему есть здравый смысл и логический ответ. Мы не знаем, что это такое..., - пишут одни.

- 100 пудов американцы, - шутят другие.

Однако по словам астронома-любителя Геннадия Борисова, вполне вероятно, что это видеомонтаж или оптическая иллюзия.

- Ничего аномального здесь точно нет. Такие видео на просторах интернета появляются каждый день, поэтому не нужно уделять им такое внимание. Точно могу сказать, что на видео я не увидел никаких астрономических объектов, так как шар сначала висит в небе, а позже перемещается, - говорит КП-Крым эксперт.

По словам астронома, светящейся точкой мог быть салют или самолет, который сначала летел в направлении наблюдателя, а позже повернул в другую сторону.

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