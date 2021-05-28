Фотофакт: Над Старым городом Симферополя резвится НЛО

Снимок появился в соцсети. Фото: Игорь Поздняков/Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/VK

Крымский полуостров, как выяснилось, любят не только российские туристы, но и обитатели более отдаленных мест.

Автор снимка рассказал, что неделю тому назад с балкона квартиры на седьмом этаже снимал ночной Симферополь. Весь акцент был на городской пейзаж, а не на небо. Съемка велась на улице Училищной, в кадре - Старый город.

- После экспонирования, просмотрев на компьютере, я был удивлен отснятым. На снимке явно выражены признаки неопознанного объекта, - сообщает Игорь Поздняков.

Автор необычного фото отмечает, что, как выяснилось позже, в день съемки были сильные магнитные бури. Может это как-то связано с появлением НЛО?

Фотограф также написал, что не против, чтобы желающие проверили фото на подлинность.

Публикация вызвала разнообразную реакцию у пользователей соцсетей.

Одни заявили:

- В нашем представлении со времен Алисы Селезневой, форма НЛО осталась в виде юлы. Думаю, инопланетяне уже давно гоняют на «приорах» и «КИА.

Не обошлось и без единомышленников:

- Наблюдал в Краснодарском крае в декабре 2014 года в 5 утра объект треугольной формы, а в декабре 2015 года видел огненные шары в районе Феодосии.

Нашлись и эрудированные скептики:

- Извините, но я вас огорчу, микро-капелька или мусор на объективе могли сделать данный спектр света в виде блика при определенном освещении. Хотя мы, как я думаю, не предел Вселенной. Вот и последние 30 лет нам явно помогают в инновациях, потому 2000 лет мы уж не развивались вообще.

Автор, чтобы развеять эту гипотезу, предоставил КП-Крым еще два фото из этой серии:

"Блик" справа. Фото: Игорь Поздняков

- Некоторые грешат, на блики, но на этих снимках видно тарелку ребром, с боку. Однако камера стоит на штативе, в одной точке, а блик в форме тарелки и слева, и справа.

А теперь НЛО слева. Фото: Игорь Поздняков

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