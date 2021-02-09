Туристы достают смартфоны, а уфологи хлопают в ладоши, когда смотрят на Ялтинское небо. И дело не в банальных закатах на фоне моря. Причина в тучах, которые по своей форме напоминают НЛО.«Тарелки» частые гости южного берега Крыма. И каждое их появление сопровождается особенным вниманием со стороны гостей и жителей полуострова, которые выкладывают фотографии удивительного явления в соцсети.Очередное облако необычной формы заметили крымчане в конце прошлой недели.Многие связывают образование подобных туч со сверхъестественным, говоря, что они напоминают летающие тарелки. Уфологи твердят, что эти объекты напрямую связаны с НЛО и являются некими знаками присутствия инопланетян в нашем регионе.Метеорологи же просто смеются, ведь точно знают, что инопланетяне тут ни при чем. И хоть явление это не особо частое, оно имеет научное обоснование. Облака в виде тарелок называются лентикулярными или линзовидными, рассказала КП-Крым начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.- Это высококучевые облака, они образуются на высоте 6-7 километров. В них нет ничего необычного, они не дают ни кристаллических, ни жидких осадков. Люди думают, что чаще всего такие облака образуются над горами, но это лишь совпадение. Их появление связано с приходом теплого воздуха. Кстати, он будет проходить по территории Крыма завтра - 10 февраля, - объяснила метеоролог.Тепло на полуострове будет не долго, уже в конце текущей недели в регион придут морозы и снегопады.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Это инопланетяне маскируются»: В соцсети появились фото неба над ЯлтойОчевидцы делятся фото и впечатлениями в соцсети (подробнее)«НЛО»: Необычные фото Ялты появились в соцсетиОчевидец запечатлел странные облака-тучки (подробнее)