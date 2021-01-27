«НЛО»: Необычные фото Ялты появились в соцсети

Над южным городом сгущаются тучи. Фото: Андрей Волгин/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Южный берег Крыма радует взоры не только великолепными пейзажами и вечноцветущими растениями, но и красивыми природными явлениями. Причем, чтобы увидеть диво-дивное не обязательно идти в горы или спускаться в подземелье, а достаточно поднять глаза и посмотреть на небо, где мирно проплывают над южным городом облака-тучки необычной формы. Серенький зимний небосвод, какой-то неизвестный мастер «нашинковал» крупными полосками. Выглядит все довольно зловеще: декорация для съемок фильма-апокалипсиса, да и только!

Небо выглядит зловеще. Фото: Андрей Волгин/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

- Облака на Графским проездом! – так назвал автор свои снимки, которые выложил в популярном крымском паблике.

Пользователи соцсети живо прокомментировали пост. Одни припомнили недавнюю «отключку» электричества: «НЛО. Вот и свет отрубают»; «Ударные волны, после вчерашнего зарева». Другие же увидели в этом дурной знак: «Нездоровая канитель». Третьи уточнили: «Над Ялтой облака, а не персонально над Графским!»

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