Телефонного террориста, «заминировавшего» Крымский мост, приговорили к 6 годам колонии

Взрывоопасных предметов на мосту не нашли. Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Приговор украинцу, которого судили за ложное сообщение о минировании Крымского моста, останется без изменений. Такое решение вынесла судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда.

- Рассмотрев материалы дела в апелляционном порядке, судебная коллегия не нашла оснований для изменения приговора. Приговор оставлен без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, - сообщили объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, инцидент произошел в день официального открытия автомобильной части Крымского моста 18 мая 2018 года. Тогда подсудимый был в Украине и позвонил в дежурную часть ОМВД России по Темрюкскому району, сообщив, что на мосту якобы установлено две бомбы. По его словам, взрывные устройства должны были сработать во время проезда президента РФ Владимира Путина. Мост обследовали и никаких опасных предметов не нашли.

Личность звонившего быстро установили и задержали. Мужчина признал свою вину, и во время судебного заседания сказал, что поддерживает националистические идеи.

В мае прошлого года Евпаторийский городской суд Крыма украинца признали виновным в организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ). Мужчину приговорили к одному году колонии общего режима.

А в ноябре прошлого года Темрюкский районный суд признал его виновным в ложном сообщении о готовящихся взрыве (ч.3 ст.207 УК РФ) и назначил пять лет колонии общего режима. Таким образом, общее наказание украинца - шесть лет лишения свободы.

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