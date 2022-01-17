«Сдадим под пивной ларек»: крокодиляриум в Ялте рискует закрыться навсегда

Съем помещения на этом месте может обойтись арендаторам в 1 200 000 рублей в месяц. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ялтинский крокодиляриум, который во время потопа в Крыму, пострадал не меньше других, вновь ждут неприятности. Теперь зооуголок и вовсе могут закрыть из-за новых требований Россельхознадзора по содержанию животных в зоопарках, а на этом же месте открыть пивной бар.

Основная проблема объекта - несоответствие площади аквариумов для содержания животных. Но как поступить с животными в случае полного закрытия, никто пока не решил.

На сегодняшний день там обитают несколько сотен крокодилов, черепах, варанов и других рептилий. Проблем добавляет рождение новых крокодилов, которые совсем скоро появятся на свет.

- Мы пока не знаем, как выходить из этой ситуации. Но если такие законы пишут, значит, это кому-то нужно. Мы тут повлиять уже никак не можем. Хоть мы и писали письма президенту, депутатам, чиновникам, ответов на них мы так и не добились. Только в Россельхонадзоре сказали, что законопроект изменять никак не планируют, поэтому выход один - закрывать крокодиляриум, - говорит КП-Крым директор крокодиловой фермы Виктор Жиленко.

В случае полного закрытия фермы место в 400 квадратов планируют сдать под аренду для пивного бара. По словам хозяина, к нему уже несколько раз обращались для того, чтобы открыть там кабак.

- Пусть забирают этих крокодилов, а мы сдадим помещение под пивной, тем более пивбары в атмосферном месте с историей очень заинтересованы. По аренде будет приносить еще денег больше, чем мы тут зарабатываем, - говорит КП-Крым Жиленко.

Съем помещения может обойтись арендаторам в 1200000 рублей в месяц.

По данным Россельхознадзора Крыма, в новом году лицензию не получили около 35 зооуголков, которые организовывали культурно-зрелищные мероприятия. Их деятельность временно прекращена.

- Мы никого закрывать не планировали. Прекращают свою деятельность лишь те, у кого требования не соответствуют определенным нормам. Но, насколько нам известно, сейчас директор Ялтинского крокодиляриума старается устранить все нарушения. Закрываться он не планировал, - отвечают КП-Крым в ведомстве.

Напомним, во время потопа в Ялте, который настиг курортный город 18 июля, пострадали не только люди, но и животные. Ялтинский крокодиляриум полностью затопило. Вода в зооуголке поднималась настолько стремительно, что в какой-то момент дошла почти до потолка. Обитателей крокодиловой фермы экстренно пришлось эвакуировать. Часть рептилий забрали сотрудники к себе домой. Других отвезли в Алуштинский аквариум, который находится в 35 километрах от Ялты. Но некоторых обитателей – самых крупных крокодилов, пришлось оставить на ферме в надежде, что они не погибнут.

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