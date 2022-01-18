Сирия будет покупать крымское зерно и поставлять текстиль и бытовую химию

Вид объем поставок окончательно определят к концу следующего месяца Фото: Анна КИРИЕНКО

Сирия заинтересована в увеличении поставок зерна из Крыма, а взамен готова направлять текстиль, овощи, фрукты и бытовую химию. Об этом сообщил министр экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики Мухаммад Самер Аль-Халиль.

- Есть указания покупать пшеницу российского производства, - подчеркнул он. - Мы знаем только общий объем, который составляет 1,5 миллиона тонн в год, и сложно сказать, сколько в нем именно крымской пшеницы. Но Сирия заинтересована в том, чтобы наращивать поставки из Крыма.

Полный перечень товаров сирийского производства, готовый к импорту на крымский рынок, правительство САР предоставит ближе к февралю.

Тогда же Крым и Сирия окончательно определятся с объемом и видом поставок. К середине февраля будут детализированы соглашения о сотрудничестве между Крымом и Сирией, подписанные 18 января в Совете министров республики.

Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, некоторые детали переговоров засекречены.

- Ряд позиций наших переговоров находятся под грифом, конкретные виды продукции, сроки отгрузки и так далее. Но, тем не менее, понимание есть о наполнении нашего сотрудничества конкретными шагами - подчеркнул он. Грузооборот между Крымом и Сирией будут выполнять суда, которые уже находятся под санкциями. По словам Аксенова, под первые партии грузов крымско-сирийская судоходная компания возьмет суда во фрахт. Уже известны компании, у которых будут арендовать флот. В дальнейшем при наращивании грузооборота судоходная компания обзаведется собственным.

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