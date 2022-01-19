Следком по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело. Фото: Соцсети героя публикации

После покушения на бизнесмена из Алушты Следком по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, по информации КП-Крым, на днях в Крыму силовики предотвратили заказное убийство. Нападение готовилось на 49-летнего бизнесмена из Алушты по имени Виктор. Около года назад у предпринимателя погиб родной брат, который оставил щедрое имущество, но Виктор был не единственным наследником. По одной из версий Виктора "заказала" его родственница. Правда в СК эту информацию пока не подтверждают. Зато в ведомстве раскрыли некоторые детали готовящегося покушения.

Как оказалось, с ноября прошлого года по январь нынешнего знакомый бизнесмена из Алушты решил избавиться от него. Причина - финансовый спор из-за имущества. Для этого организатор покушения нашел киллеров, а за выполненное "дело" предложил целый миллион рублей.

- При этом в ходе неоднократных встреч он указал способ, механизм его совершения и сокрытие следов преступления. После чего передал им в качестве аванса за исполнение преступления денежные средства в размере 400 тысяч рублей и пообещал оставшуюся часть вознаграждения в размере 600 тысяч рублей передать им после совершения преступления, на что они согласились, - отметили в пресс-службе.

Но убийство было пресечено сотрудниками ФСБ и полиции. Организаторов преступления задержали. Расследование уголовного дела продолжается.

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