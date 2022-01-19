Из-за сообщения о минировании из политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел массовый расстрел, эвакуируют студентов

На место была вызвана бригада силовиков. Фото: Александра Тимощенко

Утром 19 января в скандально известный Керченский политехнический колледж поступило анонимное сообщение о минировании. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе Министерства образования Крыма, из помещения пришлось экстренно всех эвакуировать.

- Утром пришло анонимное сообщение о том, что колледж заминирован. Поэтому было принято решение в срочном порядке эвакуировать оттуда всех людей, - рассказали КП-Крым в Минобразе.

По информации ведомства, сейчас все студенты и преподаватели учебного заведения находятся на улице. Однако, по предварительным данным, сообщение о минирование не подтвердилось. На место была вызвана бригада силовиков.

Напомним, 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже произошел взрыв. Студент колледжа Владислав Росляков пронес в учебное заведение бомбу и взорвал ее. Затем он расстрелял студентов и преподавателей, которые встречались у него на пути. После этого Рослякова нашли мертвым в библиотеке колледжа. Во время трагедии погибли 20 человек, больше 50 получили травмы. Некоторые преподаватели и студенты колледжа до сих пор проходят реабилитацию, им были выплачены компенсации.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Что толкнуло студента колледжа в Керчи на массовое убийство: четыре версии трагедии

Почему Влад Росляков расстрелял свой колледж (подробнее)

Подруга керченского стрелка: «Влад показал ружье и сказал, что хочет устроить Колумбайн. А я не поверила»

Журналистам «КП» удалось пообщаться со студенткой, которая могла предотвратить бойню в политехническом колледже Керчи (подробнее)