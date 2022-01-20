«Весь колледж будет в крови»: лжетеррорист, «заминировавший» техникум в Керчи, оказался последователем Рослякова

В полиции возбудили уголовное дело и начали поиски анонима Фото: Александра Тимощенко

Утром 19 января на почту печально известного Керченского политехнического колледжа пришло анонимное сообщение о минировании. Сотрудники заведения не на шутку испугались и экстренно эвакуировали студентов и вызвали бригаду силовиков.

Пока толпа из тысячи человек находилась за пределами колледжа, вооруженные полицейские проверяли все учебное заведение. Но взрывное устройство так и не нашли. Информация о минировании оказалась ложной.

Как удалось узнать КП-Крым, анонимное послание отправил последователь Владислава Рослякова, того самого, что четыре года назад пронес в учебное заведение бомбу и взорвал ее вместе с учащимися и учителями. Аноним под ником «Джокер» написал такое послание:

- Колледж заминирован, я вас всех ненавижу, вы все ничтожества, весь колледж будет в крови, Влад Росляков настоящий герой! Я продолжу его дело, приду после взрыва, я буду стрелять по мозгам, вам всем конец!

В полиции возбудили уголовное дело и начали поиски анонима. Его может ждать наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Напомним, страшная трагедия в Керченском политехническом колледже произошла 17 октября 2018 года. Тогда студент Владислав Росляков пронес в учебное заведение бомбу и взорвал ее. Затем он расстрелял студентов и преподавателей, которые встречались у него на пути. После этого Рослякова нашли мертвым в библиотеке колледжа. Во время трагедии погибли 20 человек, больше 50 получили травмы. Некоторые преподаватели и студенты колледжа до сих пор не могут отойти от случившегося и проходят реабилитацию.

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