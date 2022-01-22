Коронавирус в Крыму, последние новости на 22 января: 262 заболевших

На Крымском полуострове идет вакцинация от ковида. Фото: архив "КП"

Свежая статистика по распространению COVID-19 на Крымском полуострове настораживает и тревожит, потому что заболевших ковидом с каждым днем становится больше. Новогодние каникулы прошли на позитивной волне, а теперь началась негативная полоса. В Крыму снова растет заболеваемость коронавирусом! Власти РК с 24 января ужесточают антиковидные меры, глава региона Сергей Аксенов обязал отправить на дистанционку каждого второго работника.

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Данные Министерства здравоохранения РК.

В Минздраве Республики Крым сообщили, что в регионе за минувшие сутки зарегистрировано 262 случая новой коронавирусной инфекции.

В общей сложности за время пандемии ковидом заболели 129 515 мужчин и женщин.

Врачи, таблетки и собственный иммунитет помогли за сутки вернуть здоровье 259 заболевшим. Выздоровевших за весь период - 120 909.

К сожалению, не удалось спасти 10 человеческих жизней, всего же зарегистрировано 4 637 летальных исходов.

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Статистика по городу-герою следующая: за сутки зарегистрированы 183 новых случая заболевания COVID-19; 28 человек выписаны домой после выздоровления; коронавирус забрала жизни у двух пожилых горожан в возрасте 77 и 80 лет.

Всего за время пандемии не удалось спасти 1 927 мужчин и женщин.

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