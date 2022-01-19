В Крыму с 24 января ужесточают антиковидные меры

Масочный режим в общественных местах будут проверять особо тщательно
Фото: Михаил ПАТЛИС
Власти Крыма с 24 января ужесточают антиковидные меры. По указу главы региона граждане 60+ отправляются на самоизоляцию, 50% работников предприятий и организаций переходят на дистанционный режим, диспансеры и интернаты закрывают на карантин, а в медучреждениях приостанавливают профилактические осмотры и ежегодную диспансеризацию.
Переход на удаленный режим работы коснется каждого второго сотрудника государственных органов республики и органов местного самоуправления, муниципальных учреждений. Для предприятий и индивидуальных предпринимателей он носит рекомендательный характер. Однако прежде глава Крыма Сергей Аксенов предупреждал о введении карантина в любом коллективе в случае заражения сотрудника коронавирусом. Также, по его словам, во всех государственных учреждениях будет введен «жесточайший масочный режим».
- Мы уже находимся в зоне риска, - подчеркнул глава региона. - В связи с этим мы приняли решение полностью запретить проведение массовых мероприятий, совещания в закрытых помещениях.
Напомним, 17 января в Крыму подтвердили первый случай заражения штаммом «омикрон». Власти готовятся развернуть 5 тысяч инфекционных коек для лечения больных новой разновидностью коронавируса, которая характеризуется максимальной контагиозностью.
С 17 января глава Крыма досрочно вернул систему пропусков по QR-кодам во все общественные места.
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