В Крыму досрочно вернули QR-коды для посещения общественных мест

С понедельника они возвращаются Фото: "КП" Архив

В Крыму досрочно вернули обязательное предъявление QR-кодов или сертификатов о вакцинации на бумажных носителях для посещения общественных мест. Изменения в указ о режиме повышенной готовности к ЧС из-за коронавируса глава Крыма Сергей Аксенов внес 13 января.

Согласно новой редакции, пропускной режим в торговые центры, кафе, рестораны, SPA-салоны, фуд-корты, парикмахерские, сауны, бассейны, театры, кинотеатры, концертные залы и прочие места общественного посещения возобновляется с 17 января. Прежде глава Крыма приостановил предъявление QR-кодов до 20 января. Кроме того, при положительной динамике снижения заболеваемости ковидом руководство республики было готово продлить режим смягчения ограничений.

С 13 января количество выявленных случаев коронавируса начало расти - 94 заболевших против 78 днем ранее. На полуострове продолжает доминировать штамм «дельта». Случаев инфицирования «омикроном» не зарегистрировано.

Количество вакцинированных в Крыму увеличилось до 850 тысяч человек, но далеко от планки в 1 миллион 200 тысяч привитых, на чем настаивает Роспотребнадзор.

Ранее специалисты отмечали, что избежать очередной волны заражений не удастся - вакцинация влияет на тяжесть течения заболевания, но оставляет риски переноса и распространения коронавируса.

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