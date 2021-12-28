Первые недели января решат перспективу смягчения ковидных ограничений в Крыму

Глава временно отменил требование о предъявлении QR-кодов в общественных местах и кафе Фото: Александра Тимощенко

В Крыму примут решение о смягчении коронавирусных ограничений по итогам следующих двух недель. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов во время итоговой пресс-конференции.

- Если через две недели рост колоссальный не покажет, возможно, пойдем дальше на смягчение, - отметил глава.

Сегодня глава временно отменил требование о предъявлении QR-кодов в общественных местах и кафе. До этого он разрешил беспрепятственно посещать торговые центры. До 20 января не нужно предъявлять QR-коды, чтобы попасть и в заведения общественного питания, SPA-салоны, фуд-корты, парикмахерские, сауны, бассейны, театры, кинотеатры, в том числе и ТЦ республики.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50