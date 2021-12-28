В Крыму отменили QR-коды в общественных местах и общепите до 20 января

В период зимних праздников и даже дольше крымчане могут посещать общественные места без предъявления qr-кодов Фото: Архив "КП"

В Крыму временно отменили требование о предъявлении QR-кодов в общественных местах и общепите. Соответствующие поправки внесены в указ главы республики о введении в Крыму режима повышенной готовности из-за пандемии.

Напомним, ранее запрет был снят только для посещения торговых центров. Теперь до 20 января не нужно предъявлять QR-коды, чтобы попасть и в заведения общественного питания, SPA-салоны, фуд-курты, парикмахерские, сауны, бассейны, театры, кинотеатры, в том числе и ТЦ республики.

На фоне улучшения эпидемиологической обстановки отменен запрет на посещение общественных мест без QR-кодов и в Севастополе. Регион первым в России достиг уровня коллективного иммунитета более 90%. Снятие ограничений вступило в действие 28 декабря. Однако по-прежнему в городе продолжает действовать масочный режим в закрытых общественных местах и в общественном транспорте.

Суточный прирост инфицированных на территории Республики Крым по-прежнему продолжает снижаться. Так, за истекшие сутки в регионе выявили 113 новых заболевших коронавирусом. Учитывая, что заболеваемость идет на спад, в регионе значительно сократили коечный фонд для инфицированных Covid-19.

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