В Севастополе с 28 декабря отменяется запрет на посещение общественных мест без QR-кодов

В Севастополе разрешили посещать театры и общепит без предъявления QR-кодов Фото: Архив "КП"

В Севастополе ввиду улучшения эпидемиологической ситуации принято решение о смягчении ограничительных мер, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

- В частности, отказ от предъявления медицинских документов о вакцинации или перенесенном заболевании при посещении наших театров, кинотеатров, объектов общественного питания и сферы предоставления услуг, – заявил он.

По его словам, регион первым в России достиг уровня коллективного иммунитета более 90%. Снятие ограничений вступает в действие со вторника. Однако по-прежнему в городе продолжает действовать масочный режим в закрытых общественных местах и в общественном транспорте.

Напомним, в городе-герое за истекшие сутки зарегистрировали 59 новых случаев заболевания COVID-19. 88 человек были выписаны после выздоровления. Умерли 2 человека в возрасте 59 и 69 лет. С начала пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 493 человека. В настоящий момент выздоровели 49 532 пациента, 1 826, к сожалению, умерли.

Ранее сообщалось, что в преддверии новогодних праздников на фоне улучшения эпидемиологической ситуации власти временно отменили требование о предъявлении QR-кодов о вакцинации при посещении торговых центров. Меры будут действовать до 20 января включительно.

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