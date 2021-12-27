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Здоровье27 декабря 2021 12:30

В Крыму значительно сократили коечный фонд для больных Covid-19

Заболеваемость продолжает идти на спад
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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В Крыму ввиду улучшения эпидемиологической ситуации сократили коечный фонд

В Крыму ввиду улучшения эпидемиологической ситуации сократили коечный фонд

Фото: Архив "КП"

В Крыму продолжает снижаться суточный прирост инфицированных новой коронавирусной инфекций. За истекшие 24 часа в регионе было выявлено 117 новых случаев инфицирования. В связи с этим принято решение сократить коечный фонд для пациентов с Covid-19.

- Всего коечный фонд у нас был сокращен значительно, составляет 2 193 койки. На них находятся порядка 1 700 пациентов, - сообщил в эфире «Крым 24» замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.

По его данным, в настоящее время в регионе 250 человек находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, еще 1000 пациентов получают кислородотерапию.

Напомним, в преддверии новогодних праздников на фоне улучшения эпидемиологической ситуации на Крымском полуострове власти временно отменили требование о предъявлении QR-кодов о вакцинации при посещении торговых центров. Меры будут действовать до 20 января включительно.

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