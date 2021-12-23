QR-коды временно отменяются: месяц вход в торговые центры Крыма будет свободный

В преддверии новогодних праздников двери ТЦ республики вновь открыты для всех Фото: "КП" Архив

Глава Крыма Сергей Аксенов временно отменил требование о предъявлении QR-кодов о вакцинации при посещении торговых центров в республике. Соответствующие поправки внесены в указ главы РК о введении в Крыму режима повышенной готовности из-за коронавируса. Нововведения продлятся до 20 января 2022 года.

- Изложить в следующей редакции: «в торговые, торгово-развлекательные центры площадью 300 квадратных метров и более (с 20 января 2022 года)», – говорится в тексте указа.

Помимо прочего, также изменены правила проведения праздничных утренников в школах и детсадах республики. Вместе с детьми праздники смогут посещать и их родители, но опять же, только при наличии QR-кода о перенесенном заболевании или вакцинации от Covid-19. Указ вступает в силу с момента его подписания.

Напомним, 17 декабря в Крыму, согласно новым поправкам к указу, был введен запрет на проведение массовых новогодних гуляний. Ввиду этого торжественные открытия главных городских елок были отменены, также родителям запрещалось посещать новогодние утренники вместе с детьми.

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