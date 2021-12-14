В Крыму пенсионеры без QR-кода не могут воспользоваться льготным проездом в электричках

В Крыму льготный проезд в электричках отменен для пенсионеров без QR-кода. Фото: пресс-служба ЮППК

Недавно крымские власти приняли решение ограничить льготный проезд для непривитых граждан в возрасте 60 лет и старше. Как выяснилось, такие правила теперь действуют не только в городском общественном транспорте, но и в пригородных поездах. Об этом сообщили в пресс-службе ЮППК.

Напомним, новые правила вступили в силу с 15 декабря. Теперь оформление льготных билетов для пожилых граждан осуществляется при наличии сертификата о прохождении вакцинации или QR-кода, или сертификата о перенесенном заболевании или QR-кода.

Ранее сообщалось, что в Крыму продлили режим самоизоляции для непривитых пенсионеров, а также ужесточили требования для въезда иностранцев. Несмотря на то, что суточный прирост инфицированных в республике продолжает снижаться, власти не торопятся отменять ограничения, которые заметно снизили скорость распространения инфекции.

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