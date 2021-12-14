Коронавирус в Крыму, последние новости на 14 декабря: Плюс 219 новых заболевших

На территории республики продолжают фиксировать снижение суточного прироста инфицированных Фото: Архив "КП"

На территории Республики Крым продолжают фиксировать постепенное снижение суточного прироста инфицированных коронавирусом. Однако власти не торопятся отменять новые ограничения, которые заметно снизили скорость распространения инфекции.

Так, недавно в регионе продлили режим самоизоляции для непривитых пенсионеров, а также ужесточили требования для въезда иностранцев.

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Данные Минздрава РК

На территории Республики Крым за истекшие сутки выявили 219 новых случаев инфицирования коронавирусом. Такие данные приводит Минздрав РК. Всего с начала пандемии в регионе заболели 124 362 человека.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 984 человека, - говорится в сообщении.

Количество выздоровевших за сутки составляет 307 человек, выздоровевших за весь период – 114 507. Кроме того, по-прежнему остаются высокими показатели смертности - за сутки скончались 25 человек, 3 942 - с начала пандемии.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 14 декабря в Севастополе зарегистрированы 155 новых случаев заболевания Covid-19. Такие данные приводит Роспотребнадзор. 149 человек выписаны после выздоровления. Умерли 6 человек в возрасте от 44 до 88 лет.

Всего в городе-герое с начала пандемии заболели новой коронавирусной инфекцией 51 296 человек. В настоящий момент выздоровели 47 625 человек, 1 784, к сожалению, скончались.

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