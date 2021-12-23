Крымские ученые создали вакцину от всех штаммов гриппа

В скором времени специалисты приступят к испытаниям вакцины на лабораторных мышах. Фото: Пресс-служба КФУ

Ученые Крымского федерального университета разработали вакцину от гриппа. Новый тип прививки сможет противостоять всем типам вируса, уверяют в пресс-службе КФУ. Вакцина способна обеспечить более устойчивый и долговременный ответ иммунитета на появление инфекций в организме.

- Препарат учитывает основные геномные особенности, свойственные гриппу, потому может противостоять различным его вариантам. Такая вакцина является уникальной, поскольку никто в мире не пробовал создавать вакцину на основе нуклеиновой кислоты, - рассказала младший научный сотрудник молодежной лаборатории молекулярной генетики и биотехнологий КФУ Оксана Андреева.

По ее словам, в скором времени специалисты приступят к испытаниям вакцины на лабораторных мышах. После первых результатов можно будет с точностью убедиться в безопасности препарата и его эффективности.

- Перспективы у нашего препарата довольно большие, так как пандемия показала острую необходимость создания высокоэффективных вакцин против различных вирусных заболеваний. За счет использования высококонсервативных участков генома вируса гриппа мы можем создавать универсальные вакцины с долгим операционным сроком действия, - добавила Андреева.

Благодаря новой прививке люди смогут вакцинироваться реже. Если, например, ревакцинация от гриппа необходима каждый год, то предложенный препарат сможет действовать несколько лет.

Напомним, год назад крымские ученые начинали изготавливать синтетическую вакцину от коронавируса. В ее производстве применяли методику создания ДНК-лекарств на основе олигонуклеотидов - участков, в которые страивается геном возбудителя болезни.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда появится крымская вакцина от коронавируса

Ученые добились определенных успехов и проводят дополнительные исследования (подробнее)

Крымская вакцина от COVID-19 появится не раньше следующего года

Эффективность технологии уже подтвердили американцы (подробнее)