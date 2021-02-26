Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Наука

Когда появится крымская вакцина от коронавируса

Ученые добились определенных успехов и проводят дополнительные исследования
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
КомментироватьОставить комментарий
В ДНК-лаборатории продолжат испытания синтетическойвакцины от коронавируса. Фото: КФУ

В ДНК-лаборатории продолжат испытания синтетическойвакцины от коронавируса. Фото: КФУ

В Крымском федеральном университете получили подтверждение новосибирского центра «Вектор» об эффективности первой синтетической вакцины от коронавируса. Она