Когда появится крымская вакцина от коронавируса

В Крымском федеральном университете получили подтверждение новосибирского центра «Вектор» об эффективности первой синтетической вакцины от коронавируса. Она приводит к выработке антител у подопытных мышей, но необходимо откорректировать дозу.- Пока испытания будут продолжены на кроликах и мышах, - сообщил КП-Крым проректор по научной деятельности КФУ Анатолий Кубышкин. - До проведения исследований на людях еще далеко, но это перспектива этого года.Первыми эффективность вакцины на себе проверит группа разработчиков из университетской лаборатории ДНК-лекарств. Интерес представляет не только выработка антител к коронавиурсу, а результативность самого метода - в случае успеха на его основе можно создавать вакцины нового поколения от разных вирусов. Их преимущество в легком аэрозольном введении, быстром производстве нужного количества доз и упрощенных условиях хранения в сравнении с «живыми» вакцинами.- Все просят назвать сроки, но тут спешка ни к чему, поскольку если сам метод ДНК-вакцин будет признан, это большой шаг вперед в борьбе с разными вирусами, - убежден Кубышин.Напомним, в начале ноября ученые КФУ приступили к исследованиям на животных первой синтетической вакцины от коронавируса. В ее изготовлении применили методику создания ДНК-лекарств на основе олигонуклеотидов — участков, в которые встраивается геном возбудителя болезни и активатор врожденного иммунитета. Эту же технологию ученые решили применить в разработке вакцины — подсадить в ДНК антиген с фрагментом генома возбудителя коронавирусной инфекции. Теоретически это должно сработать, поскольку этот метод используется в ДНК-лекарствах для лечения меланомы и воспалительного процесса при ревматоидном артрите.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Крыму приступили к испытаниям вакцины от COVID-19В случае успеха эксперимента на кроликах в декабре ее введут людям (подробнее)Крымская вакцина от COVID-19 появится не раньше следующего годаЭффективность технологии уже подтвердили американцы (подробнее)Разработанную в Крыму вакцину от COVID-19 готовы испытать на людяхДобровольцы смогут «подышать» ей прямо в главном вузе полуострова (подробнее)