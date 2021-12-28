Коронавирус в Крыму, последние новости на 28 декабря: 113 новых заболевших

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: "КП" Архив

Суточный прирост инфицированных на территории Республики Крым по-прежнему продолжает снижаться. Так, за истекшие сутки в регионе выявили 113 новых заболевших коронавирусом.

В преддверии новогодних праздников, а также на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в регионе власти приняли решение временно отменить требование о предъявлении QR-кодов о вакцинации при посещении торговых центров в республике. Номы будут действовать до 20 января.

Кроме того, с 28 декабря в Севастополе принято решение о смягчении ограничительных мер. В частности, отменено требование о предъявлении QR-кодов о вакцинации при посещении наших театров, кинотеатров, объектов общественного питания и сферы предоставления услуг.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

За истекшие сутки на территории Республики Крым было зарегистрировано 113 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 126 549 положительных на Covid-19. Такие данные приводит Минздрав РК.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 637 человек.

- Количество выздоровевших за сутки составляет 115 человек, выздоровевших за весь период – 117 675, - говорится в сообщении.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 28 декабря в Севастополе зарегистрированы 58 новых случаев заболевания коронавирусом. 145 человек выписаны после выздоровления. Умерли 4 человека в возрасте от 77 до 88 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 551 человек. В настоящий момент выздоровели 49 677 человек, 1 830 умерли.

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