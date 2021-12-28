Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 декабря 2021 8:55

Коронавирус в Крыму, последние новости на 28 декабря: 113 новых заболевших

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 28 декабря
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

Фото: "КП" Архив

Суточный прирост инфицированных на территории Республики Крым по-прежнему продолжает снижаться. Так, за истекшие сутки в регионе выявили 113 новых заболевших коронавирусом.

В преддверии новогодних праздников, а также на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в регионе власти приняли решение временно отменить требование о предъявлении QR-кодов о вакцинации при посещении торговых центров в республике. Номы будут действовать до 20 января.

Кроме того, с 28 декабря в Севастополе принято решение о смягчении ограничительных мер. В частности, отменено требование о предъявлении QR-кодов о вакцинации при посещении наших театров, кинотеатров, объектов общественного питания и сферы предоставления услуг.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

За истекшие сутки на территории Республики Крым было зарегистрировано 113 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 126 549 положительных на Covid-19. Такие данные приводит Минздрав РК.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 637 человек.

- Количество выздоровевших за сутки составляет 115 человек, выздоровевших за весь период – 117 675, - говорится в сообщении.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 28 декабря в Севастополе зарегистрированы 58 новых случаев заболевания коронавирусом. 145 человек выписаны после выздоровления. Умерли 4 человека в возрасте от 77 до 88 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 551 человек. В настоящий момент выздоровели 49 677 человек, 1 830 умерли.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Крыму 2021: последние новости