В Крыму зарегистрировали первый случай «омикрона»

В Крыму с 10 января начало резко увеличиваться количество зараженных коронавирусом Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Крыму зарегистрировали первый случай нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- В Крыму зарегистрировали первый случай штамма «омикрон». Мы уже находимся в зоне риска. В связи с этим мы приняли решение полностью запретить проведение массовых мероприятий, совещания в закрытых помещениях, - заявил глава республики.

Также, по его словам, во всех государственных учреждениях будет введен «жесточайший масочный режим». Кроме того, организации, где будут выявлять зараженных «омикроном», будут переходить в режим карантина.

Напомним, первые зараженные «омикроном» прибыли в Россию из ЮАР в начале декабря.

В Крыму с 10 января начало резко увеличиваться количество зараженных коронавирусом. Так, на 16 января выявили 155 зараженных ковидом. При этом неделю назад выявили всего 56 зараженных за сутки.

Также в республике досрочно вернули систему пропусков по QR-кодам во все общественные места. Ограничения введены с 17 января. Также запрещены развлекательные мероприятия в ресторанах.

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