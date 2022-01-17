В Крым вернулась система пропусков по QR-кодам

В Крыму вернули требование о предъявлении QR-кодов в общественных местах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму с 17 января вновь действует система пропусков по QR-кодам во все общественные места. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с распространением Covid-19 внес глава РК Сергей Аксенов.

Из документа следует, что с понедельника ограничения вновь начинают действовать при посещении заведений общепита, торговых центров, салонов, саун, фитнес-центров, театров и кинотеатров. Также с 17 января вводится запрет на развлекательные мероприятия в ресторанах. Кроме того, продлен «до особого распоряжения» запрет на работу хостелов.

Напомним, на территории Республики Крым с 17 марта 2020 года действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. С 25 октября 2021 года допуск в общественные места в республике осуществляется при предъявлении QR-кодов. В конце декабря прошлого года местные власти временно отменили это требование.

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