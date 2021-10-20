Крым с 25 октября переходит на QR-коды

Такой код появляется на портале Госуслуг в личном кабинете после отметки о вакцинации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 25 октября допуск в общественные места в Крыму осуществляется при предъявлении QR-кодов. Это предусмотрено новой редакцией указа главы региона Сергея Аксенова о введении режима готовности к ЧС из-за коронавируса.

QR-коды обязательны для посещения объектов общепита, клубов, кальянных, концертных залов, парикмахерских, салонов красоты и косметических салонов, СПА, соляриев, бань и саун, массажных салонов и фитнес-центров, иных спортивных объектов и досуговых организаций, включая кинотеатры, театры, библиотеки, музеи, цирки. Указ напрямую запрещает бронирование и размещение постояльцев в отелях и гостиницах без QR-кодов, и рекомендует дополнительно требовать ПЦР-тесты не позднее 72 часов до въезда.

Также новая редакция вводит самоизоляцию для граждан старше 65 лет, и возвращает летний режим работы кафе и ресторанов — с 8 утра до 23 часов. В кинозалы и театры возвращается схема посадки 50% мест, в экскурсионные музейные группы — до 10 человек. Напомним, систему QR-кодов соседний Севастополь ввел с середины октября.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нерабочая неделя ноября увеличит турпоток в Крым не более, чем на 20%

По мнению эксперта, в основном поездки будут внутри региона

(подробнее)

Восемь из десяти: Прививочная кампания от ковида в Крыму переходит в форсаж

До конца декабря в регионе нужно вакцинировать 80% взрослого населения (подробнее)

Дирижеры, почтальоны и фитнес-тренеры: Для кого в Крыму вакцинация от коронавируса стала обязательной

Первую инъекцию нужно сделать до 15 ноября (подробнее)