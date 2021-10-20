Восемь из десяти: Прививочная кампания от ковида в Крыму переходит в форсаж

Рекомендации зончились - началась обязательная вакцинация Фото: Виталий ПАРУБОВ

Прививочная кампания от коронавиурса в Крыму переходит от убеждения к активному понуждению. К 20 декабря предстоит вакцинировать 80% взрослого населения в регионе, что составляет 1 миллион 212 тысяч человек.

Накануне региональный Роспотребнадзор постановил провести обязательную вакцинацию сотрудников предприятий определенных отраслей. К ним относятся сферы обслуживания, общепита, транспорта, гостевого хозяйства, банковских клиентских служб, МФЦ, государственных и муниципальных учреждений - всех, кто непосредственно контактирует с людьми и может стать «wi-fi» для ковида. По приблизительным подсчетам необходимо привить около 400 тысяч человек, которые до последнего оттягивали этот момент.

- Мы все лето на всех площадках призывали вакцинироваться, - отмечает замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский. - Минздрав вынужден закрывать койки под ковид и ограничивать плановую помощь, и в скором времени может наступить коллапс - коечный фонд не бесконечен.

Из всего больничного запаса в 14 тысяч коек, включая психбольницы и онкодиспансеры, для лечения больных коронавирусом определено 4 тысячи 630 мест, или вдвое больше, чем летом и в начале осени. Ежедневно в стационары привозят до 300 больных, нагрузка на «скорые» и участковых врачей выросла в 10 раз, и прийти к каждому пациенту вовремя они просто не успевают.

По этой причине Минздрав ждет заявок от предприятий на вакцинацию без отрыва от производства. До 15 ноября 80% сотрудников должны получить первую инъекцию, до 20 декабря - вторую. Ослушание дорого обойдется предприятию - на ИП штраф от 50 тысяч до 150 тысяч, на юрлицо - от 200 тысяч до 500 тысяч. Если на предприятии произойдет вспышка инфекции, обернувшаяся гибелью кого-нибудь из сотрудников, штраф вырастет до 1 миллиона рублей, а само предприятия остановится на период до 90 суток.

От почтальона до таксиста - все должны быть привиты Фото: Виталий ПАРУБОВ

Прививочные кабинеты и мобильные пункты способны пропускать по 12 тысяч человек в сутки. Минздрав готов выделить дополнительные силы, если понадобиться. Но пока резерв в 177 тысяч доз не сильно расходится - за неделю привились около 30 тысяч человек и еще несколько тысяч прошли ревакцинацию. Уже есть первые факты выдачи липовых сертификатов о прививке, но ими занимается Следком. При том, что каждая ампула проходит через реестр с указанием времени введения и медучреждения, попытки обойти обязательную вакцинацию тщетны и наказуемы. Не подлежащие иммунизации по медицинским показаниям оформляют медотвод, но вот вопрос - можно ли такому сотруднику продолжать находиться на рабочем месте, или лучше перейти на деятельность в онлайн, чтобы не сработать спусковым крючком.

- Если человек не вакцинирован, то представляет опасность в распространении инфекции, и руководитель должен отстранить его от работы,- считает Лясковский.

По статистике коронавирус штамма «дельта», который сейчас бушует на полуострове, поражает, в том числе, детский организм. Из 4 тысяч 800 случаев CОVID, зарегистрированных среди лиц моложе 18 лет завесь период наблюдений, в сентябре-октябре зарегистрировано больше 2,5 тысяч. Вакцина, разрешенная для введения детям и подростков, только в стадии разработки. И медики вновь призывают взрослых сделать прививку, чтобы не стать источником заражения для собственных детей. Заодно пройти иммунизацию от гриппа, чтобы избежать сочетанных инфекций. Только помнить - от инъекции одним препаратом до введения другого должно пройти не меньше 30 дней.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дирижеры, почтальоны и фитнес-тренеры: Для кого в Крыму вакцинация от коронавируса стала обязательной

Первую инъекцию нужно сделать до 15 ноября (подробнее)

Смертоносный «Дельта»-штамм коронавируса убивает крымчан

По заразности его сравнивают с ветряной оспой (подробнее)