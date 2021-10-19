Дирижеры, почтальоны и фитнес-тренеры: Для кого в Крыму вакцинация от коронавируса стала обязательной

Прививка от COVID-19 перестала быть добровольной Фото: Виталий ПАРУБОВ

Крымское управление Роспотебнадзора ввело обязательную вакцинацию для работников отраслей, контактирующих с большим количеством людей. Постановление, подписанное 18 октября, определяет перечень сфер деятельности, где до 15 ноября необходимо привить не менее 80% сотрудников.

Это касается учреждений:

- образования,

- здравоохранения,

- социальной защиты и социального обслуживания;

- торговли, в том числе курьерской доставки;

- общественного питания, в том числе курьерской доставки;

- предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, пансионаты, санатории, дома отдыха, и др.);

- транспорта общего пользования, в том числе такси;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, и др.

- салонов красоты, косметических, СПА

- салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно - оздоровительных комплексов, фитнес - центров, бассейнов и др.;

- клиентских подразделений финансовых организаций;

- организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе игровых мероприятий, мастер -классов), театров, кинотеатров, концертных залов и др.

То же самое касается госслужащих и замещающих должности государственной гражданской службы, муниципальным служащим, муниципальных служащих, работников органов государственной власти, надзорных органов и подведомственных им организаций. Исключение сделано для пациентов с оформленным медицинским отводом.

До 1 ноября предприятия обозначенных сфер деятельности должны предоставить в поликлиники по месту деятельности списки сотрудников, подлежащих иммунизации. Организация работы выездных прививочных бригад и мобильных пунктов вакцинации возложена на Минздрав РК.

Причиной введения обязательной вакцинации указан рост заболеваемости коронавиурсом среди трудоспособного населения больше, чем в 2 раза. В общей структуре инфицированных лица в возрасте от 18 до 60 лет составляют больше половины.

С июня по указу главы Крыма Сергея Аксенова о режиме готовности к ЧС обязательной вакцинации подлежали работники туристической отрасли, общепита и транспорта, экскурсионного обслуживания. Эта же норма распространяется на индивидуальных предпринимателей индустрии гостеприимства.

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