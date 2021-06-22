В Крыму хотят привить от коронавируса всех работников туротрасли, общепита и транспорта

Вакцинацию должны пройти сотрудники без противопоказаний Фото: Архив "КП"

В Крыму решено привить от коронавируса всех работников туристической отрасли, общепита и транспорта. Рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения COVID-19 вошли в указ главы Крыма Сергея Аксенова о режиме готовности к ЧС.

Руководителям объектов размещения, в том числе для отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания, а также оказывающим транспортные услуги рекомендовано иммунизировать 100% сотрудников, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Эта же норма распространяется на индивидуальных предпринимателей индустрии гостеприимства.

До 1 сентября рестораны, кафе и бары работают в режиме до 23.00. После и до 8.00 их деятельность возможна только на вынос. В кинотеатрах закрываются фуд-корты, а в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште и Ялте - все дискотеки, караоке-клубы, кальянные, ночные клубы, концертные и танцевальные залы.

Проведение выпускных вечеров в этих четырех муниципалитетах отменяется.

Заполняемость залов в театрах и кинотеатрах в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште и Ялте ограничена 50% от вместимости, в других регионах - 75%.

Запрет на работу хостелов, развлекательных центров в выходные и праздничные дни продлен до 1 сентября.

Нововведения начинают действовать с 22 июня.

Напомним, Роспортебнадзор предлагал ограничить по всему Крыму с 22 часов до утра работу объектов общественного питания, оставив торговлю на вынос. Кроме того, главный санврач региона Наталья Пеньковская настаивала на ограничении проезда в общественном транспорте лицам старше 65 лет, запрете выпускных вечеров и общегородских массовых мероприятий, 100% вакцинации работников санаторно-курортного сектора, гостиниц, общепита, транспорта.

Причиной ограничений стал рост заболеваемости коронавирусом в Крыму при вакцинации всего 29% от запланированного количества жителей. Для популяционного иммунитета необходимо привить 909 тысяч человек, прививку сделали 266 тысяч.

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