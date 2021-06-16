Ужесточение мер по борьбе с коронавирусом в Крыму: Роспотребнадзор предлагает отменить выпускные и закрыть дискотеки

После 22 часов рестораны и кафе будут работать только на вынос Фото: "КП" Архив

В Крыму предлагают отменить выпускные вечера в школах, закрыть кальянные и клубы, ограничить работу ресторанов до 22.00. Такие меры противодействия коронавирусной инфекции на заседании Общественной палаты Крыма озвучила главный санврач республики Наталья Пеньковская.

- Ситуация в Республике Крым свидетельствует о том, что темпы прироста и нарастания эпидпроцесса требуют дополнительных ограничительных мероприятий, - отметила она. - Распространения коронавируса регулируется вакцинацией и ограничительными мероприятиями. Уровень иммунизации таков, что нет популяционного иммунитета, и он не влияет на заболеваемость. Остается единственный рычаг - введение ограничительных мероприятий.

Роспортебнадзор предлагает ограничить по всему Крыму с 22.00 до 8.00 работу объектов общественного питания, оставив торговлю на вынос. Запретить дискотеки, караоке-клубы, кальянные, танцевальные и концертные залы в общепите, ограничить вместительность залов театров и кинотеатров до 50%, ввести запрет на общепит в кинотеатрах, на работу развлекательных и детских центров в выходные и праздничные дни.

Кроме того, Роспотребнадзор считает необходимым ограничить проезд в общественном транспорте лицам старше 65 лет, запретить проведение выпускных вечеров в отдельных регионах и проведение общегородских массовых мероприятий, провести 100% вакцинацию работников санаторно-курортного сектора, гостиниц, общепита, транспорта.

- Ситуация требует широкого обсуждения, но не с целью принимать ограничения или нет, а для объяснения ситуации и тех мер, которые будут вводиться в республике, - подчеркнула Пеньковская. - Это вынужденная мера. Мы в начале курортного сезона и входим в него в очень тревожных цифрах. Без дополнительных мероприятий в лучшую сторону ситуация не будет меняться.

Напомним, в Крыму вакцинировано 29% от запланированного количества жителей. Для популяционного иммунитета необходимо привить 909 тысяч человек, прививку сделали 266 тысяч.

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