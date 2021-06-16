Треть от плана: Курортный сезон в Крыму завязан на успехе прививочной кампании

Прививочная кампания фактически провалилась Фото: Архив "КП"

Успешное проведение курортного сезона в Крыму напрямую связано с результативностью прививочной кампании. Для коллективного иммунитета к коронавирусу необходимо вакцинировать 909 тысяч жителей, а прошли через процедуру только 266 тысяч. Причем половина из них - это граждане в возрасте 60 лет и старше, которые переживают за последствия вируса и опасаются их больше побочных эффектов.

ВДВОЕ УВЕЛИЧИТЬ

- Мы сейчас должны как минимум в два раза увеличить темпы вакцинации среди населения. Поэтому я прошу - помогите системе здравоохранения Крыма и проявите гражданскую ответственность, - обратился к крымчанам глава республиканского Минздрава Александр Остапенко. - Мы должны понимать специфику крымского региона, особенно в летний период, когда количество безусловных контактов увеличивается в разы. Поэтому прошу руководителей предприятий всех форм собственности провести работу по прививочной кампании с доведением информации и настоятельной рекомендацией принять решение пройти вакцинацию. Со здоровьем и работоспособностью ваших сотрудников напрямую связана ваша экономическая эффективность и жизнедеятельность организации. Любые ограничительные мероприятия никогда не пойдут на пользу предприятию.

МОЛОДОСТЬ НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ

В Минздраве настаивают, что вакцинация остается единственной возможностью уберечь себя и своих близких от коронавируса. Количество заболевших неуклонно растет, показывая динамику по 15-16% в неделю. За прошедший период выявлено 858 случаев, каждого второго больного пришлось госпитализировать. Параллельно растет количество тяжелых пациентов, особенно тех, кто поздно обратился за медицинской помощью.

- Хочу разуверить граждан молодого возраста, что даже если они заболеют, то это будет в бессимптомной легкой форме - это, к сожалению, не так, - подчеркнул Остапенко. - Количество тяжелых случаев среди пациентов в возрасте от 30 до 50 лет растет, и это те пациенты, которые не обратились во время за медицинской помощью.

ПЕРЕПРОФИЛИРОВАТЬ КОЙКУ

Для новых больных вновь приходится закрывать больничные отделения. На прошлой неделе 50 коек вновь отвели под коронавирус и пневмонию в больнице №7 Симферополя, которая определена под республиканский ковидный госпиталь.

Лечение в больничных палатах проходят 1753 пациента, причем 152 находятся в реанимации. Еще 501 человек проходит курс на дому. Среди крымских городов наиболее сложная ситуация сложилась в Ялте - больных на курорте стало на три четверти больше, чем в середине мая. Сказываются курортный сезон и низкие темпы прививочной кампании - за нее на территории от Гурзуфа до Фороса отвечает филиал ФМБА. К середине июня вакцинировано чуть более 15 тысяч ялтинцев, что меньше десятой части официально зарегистрированного населения. В реальности в регионе находится в несколько раз больше людей с пропиской в других регионах Крыма и РФ.

- У нас в мае среди курортных регионов наибольшее количество случаев коронавируса выявлено в Ялте, Алуште и Евпатории, - отметил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - В июне лидируют Ялта и Алушта. В целом в курортных регионах эпидемическая ситуация контролируемая, несмотря на увеличение туристического потока, за исключением города Ялта, где за последние три недели отмечается увеличение среднего темпа прироста новых случаев на 74%.

ВАКЦИНА ЕСТЬ

Запасы вакцины в республике позволяют стабильно вести кампанию, рассчитанную на 50 тысяч привитых в неделю. Работают 120 прививочных кабинетов, и Минздрав готов открывать дополнительные при необходимости. Пока что с заявками на выезд справляются 57 бригад, сформированных в лечебных учреждениях. В помощь им 11 мобильных пунктов, из которых 7 открыты в Симферополе.

Тем не менее, за прошлую неделю всего 13 тысяч 704 человека пришли на прививку и еще 16 тысяч 594 сделали второй компонент. В целом исполнение плана составляет 29% от показанного количества вакцинированных.

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