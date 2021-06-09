Между первой и второй: Крымчане забывают про еще одну инъекцию вакцины от коронавируса

У крымчан нет проблем с вакцинацией, но память подводит Фото: Архив "КП"

Прививочная кампания от коронавируса в Крыму идет стабильным курсом по 20 тысяч человек в неделю. Чтобы ускорить темп количество стационарных пунктов вакцинации увеличили до 120, а мобильные открыли на железнодорожном и автобусном вокзалах Симферополя. Но оказалось, что крымчане охотно делают первую аппликацию вакцины, забывая о второй.

- Крым, к сожалению, сегодня входит в число регионов с достаточно большим количеством не пришедших на вакцинацию вторым компонентом, - посетовал министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. - Я напоминаю, что особенно нуждаются в вакцинальной защите граждане категории 60 лет и старше, у которых тяжелое течение заболевания, высокий риск осложнений и летальность исхода. Особенно это касается пациентов с хроническими заболеваниями дыхательной системы, сердечно-сосудистой, диабете. И, пожалуйста, не пропускайте вторую аппликацию вакцины!

За прошедшую неделю прививку от коронавируса сделали 19 тысяч 280 крымчан. Общее количество вакцинированных составляет 252 тысяч 146 человек, из них 182 тысячи 301 получили оба компонента. Всего республика получила 288 тысяч 332 дозы вакцины, за неделю поступило 21 тысяча 210 доз.

ИДЕМ В РОСТ

Статистика заболеваемости коронавирусом опять пошла вверх - плюс 11,4% за неделю. На 16% больше зарегистрировано внебольничных пневмоний. Лидируют Ялта, Алушта, Симферополь и Черноморский район. Среди курортных регионов наибольший удельный вес заболевших отмечается в Ялте, Алуште, Евпатории.

В стационарах из 2 тысяч коек свободны 300. В тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся 122 пациента, из них 8 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 37 пациентов на не инвазивной ИВЛ и 443 подключены к кислороду. За неделю скончались 33 пациента.

- Я настоятельно обращаюсь к крымчанам и напоминаю, что у нас продолжает действовать масочный режим, - подчеркивает замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - Есть рост по заболеваемости коронавирусом, поэтому убедительно прошу соблюдать все профилактические мероприятия в транспорте, в магазинах, торговых центрах. Соблюдать социальную дистанцию и при появлению симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

ПРЕДЪЯВИТЕ ПЦР

Туристический поток в Крым растет. Только через пункты пропуска на российско-украинской границе за неделю рост составил 50% - 6 тысяч 441 человек. Не все следуют правилам пересечения границы и забывают сделать ПЦР-тест на коронавирус не позднее, чем за 72 часа до путешествия. В итоге 165 граждан Украины не прошли санитарно-карантинный контроль. Среди прибывших при повторном обследовании, которое обязательно нужно сделать в течение 5 суток по прибытии, выявлено 6 человек с положительным результатом на коронавирус: 4 прибыли из Украины и 2 из Испании. За не своевременную сдачу теста оштрафованы 18 человек.

Напомним, в мае погранслужба расширила круг близких родственников, к которым могут въезжать иностранные граждане в связи со смертью или по уходу: супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные. Граждане Украины могут приехать в гости к супругам, родителям, братьям, сестрам, дедушкам и бабушкам, внукам, а также усыновителям и усыновленным.

В перечень оснований для выезда добавилось наличие недвижимости за границей, но только при условии, если на нее есть документы.

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