В Симферополе открыли прививочные пункты на железнодорожном и автовокзале

Прививку от коронавиурса можно сделать на железнодорожном и центральном автовокзале Симферополя Фото: Анна КИРИЕНКО

В Симферополе два новых пункта вакцинации открыли на железнодорожном и автовокзале, сообщил на брифинге по предупреждению коронавируса министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

- На Центральном автовокзале Симферополя на улице Киевская,4 открыт новый пункт и на железнодорожном вокзале в городе Симферополе, - уточнил он.

Продолжают работать 11 мобильных пунктов:

Алушта, площадь Советская, д.1, время работы с 9.00 до 13.00;

Армянск, ул.Сопина возле «Центра культуры и досуга», время работы с 8.00 до 14.00;

Евпатория, проспект Победы, возле магазина «Универсам», время работы с 9.00 до 16.00;

Керчь, Центральный рынок - ул.Сенная площадь д.1, время работы с 9.00 до 14.00.

Симферополь:

ТРК «Меганом» (Евпаторийское шоссе, 8) - медицинский кабинет на 2-ом этаже, время работы с 10.00 до 15.00;

ТРЦ «FM» (ул. Механизаторов, 51) – 1-й этаж, с 13.00 до 18.00;

ТРЦ «Палас» (просп. Кирова, 78) – 2-й этаж, с 10.00 до 16.00;

ГБУЗ РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (ул. Пушкина, д.3), с 10.00 до 16.00;

ТЦ «Южная Галерея» (г. Симферополь, ул. Киевская, 189). Пункт расположен в помещении ресторана «Гаридзе», вход со стороны парковки, с 10.00 до 15.00;

В Джанкое и в ТЦ «Центрум» пункты вакцинации закрыты.

В лечебных учреждениях работают 120 прививочных кабинетов, в том числе 11 дополнительно открыли за прошедшую неделю. На выездах работают 57 прививочных бригад.

За прошедшую неделю прививку от коронавируса сделали 19 тысяч 280 крымчан. Общее количество вакцинированных составляет 252 тысяч 146 человек, из них 182 тысячи 301 получили оба компонента.

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